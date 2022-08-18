Сейчас жена ведущего Владимира Остапчука Кристины Горняк находится за границей у подруг, но новости не может игнорировать.

Как сообщает Politeka.net, враг в среду, 17 августа, попал ракетами в жилой дом в Харькове. Подлый и циничный удар по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора вызвал гнев у жены ведущего Владимира Остапчука Кристины Горняк.

Комментарий по этому поводу она оставила на странице в своем блоге Инстаграм-сториз.

В частности, рано утром оккупанты из российского города Белгород запустили в сторону Харьковской области восемь ракет. Из-за попадания одной из ракет в 4-этажное помещения общежития в Слободском районе Харькова, по предварительным данным погибли 3 человека, из них один ребенок (мальчик 2009 г.р.). 8 человек, из которых 2 ребенка, удалось спасти.

"Боль до слез... Боже, ну за что... выпила кофе и йду думаю, как можно не читать новостей. Или как читать новости и не расстраиваться?", - написала Кристины Горняк и оставила скрин новости о новой трагедии из Харькова.

Стоит отметить, что сейчас Кристина Горняк находится за границей у подруг. Она взяла небольшой отпуск, но находясь вдали от родины, успевает заниматься волонтерством и следит за новостями из Украины. А также планирует скоро вернуться.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.