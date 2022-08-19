Олександр Еллерт пояснив, що треба робити хоч щось, щоб допомогти українській армії боротися із російськими загарбниками.

Як повідомляє Politeka.net, фаворита Ксенії Мішиної на проекті "Холостячка" і переможця шоу Олександра Еллерта піддали критиці за поїздку до Каліфорнії під час військового стану.

Як розповів Олександр в Інстаграм, він полетів туди на благодійний захід до Дня Незалежності України, а також зробив несподіване зізнання про тероборону.

На початку повномасштабного вторгнення чоловіки залишили роботу та масово вступали до лав територіальної оборони. Багато артистів не були винятком. Виявилося, що Олександр Еллерт також був у складі територіальної оборони протягом трьох місяців – лютий, березень, квітень. На згадку про це у нього навіть залишилося посвідчення.

Крім того, він пояснив, що треба робити хоч щось, щоб допомогти українській армії боротися із російськими загарбниками.

"Запитай себе: "А чим я допоміг?". Якщо ти правда щось зробив, то випий пиво з друзями. Там ще на зустрічі з друзями, може щось придумаєте, як і кому допомогти ще. А якщо ти надіслав 200 гривень із тих, що тобі скинули за ФОП, ну так це ху**ня", - вважає Олександр Еллерт.

Нагадаємо, що Еллерт після цькування в мережі зізнався, як і навіщо виїхав до США.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина після втечі Еллерта у США чесно відповіла, чи знаходиться з ним у стосунках.

Також Politeka писала, що учасники "Холостячки" Еллерт і Рибак поспілкувалися з українцем, який живе у росії.