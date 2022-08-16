Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса та перша "Холостячка" України. На проекті переміг Олександр Еллерт, з яким актриса якийсь час зустрічалася після проекту. Але пара постійно сходилася та розходилася. А після початку війни стало відомо, що Еллерт допоміг Мішину і вони провели час разом у Буковелі. Після цього з'явилася нова хвиля чуток про те, що Ксенія разом із Еллертом. А цього разу Мішина вирішила розставити всі крапки над "і", відповість на запитання фаната.

"Ви у стосунках із Сашком", - написав питання фанат.

"Так, завалили. Мені здається і так усім уже все зрозуміло... Прошу більше ніколи мене не асоціювати з його ім'ям", - написала Мішина.

Чому Ксенія досить різко відповіла на це питання – невідомо. Але Олександр буквально днями оголосив, що виїхав із України і зараз перебуває у Каліфорнії, США.

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