Александр Эллерт пояснил, что нужно делать хоть что-то, чтобы помочь украинской армии бороться с российскими захватчиками.

Как сообщает Politeka.net, фаворита Ксении Мишиной на проекте "Холостячка" и победителя шоу Александра Эллерта подвергли критике за поездку в Калифорнию во время военного положения.

Как рассказал Александр в Инстаграм он полетел туда на благотворительное мероприятие ко Дню Независимости Украины, а также он сделал неожиданное признание о теробороне.

В начале полномасштабного вторжения мужчины оставили работу и массово вступали в ряды территориальной обороны. Многие артисты не были исключением. Оказалось, что Александр Эллерт тоже был в составе территориальной обороны в течение трех месяцев – февраль, март, апрель. На память об этом у него даже осталось удостоверение.

Кроме того, он пояснил, что нужно делать хоть что-то, чтобы помочь украинской армии бороться с российскими захватчиками.

"Спроси себя: "А чем я помог?". Если ты правда что-то сделал, так выпей пиво с друзьями. Там еще на встрече с друзьями, может что-то придумаете, как и кому помочь еще. А если ты прислал 200 гривен из тех, что тебе сбросили за ФОП, ну так это ху**ня", - считает Александр Эллерт

Напомним, что Эллерт после травли в сети признался, как и зачем уехал в США.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина после бегства Эллерта в США честно ответила, состоит ли с ним в отношениях.

Также Politeka писала, что участники "Холостячки" Эллерт и Рыбак пообщались с украинцем, живущем в россии.