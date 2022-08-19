Как сообщает Politeka.net, фаворита Ксении Мишиной на проекте "Холостячка" и победителя шоу Александра Эллерта подвергли критике за поездку в Калифорнию во время военного положения.
Как рассказал Александр в Инстаграм он полетел туда на благотворительное мероприятие ко Дню Независимости Украины, а также он сделал неожиданное признание о теробороне.
В начале полномасштабного вторжения мужчины оставили работу и массово вступали в ряды территориальной обороны. Многие артисты не были исключением. Оказалось, что Александр Эллерт тоже был в составе территориальной обороны в течение трех месяцев – февраль, март, апрель. На память об этом у него даже осталось удостоверение.
Кроме того, он пояснил, что нужно делать хоть что-то, чтобы помочь украинской армии бороться с российскими захватчиками.
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"Спроси себя: "А чем я помог?". Если ты правда что-то сделал, так выпей пиво с друзьями. Там еще на встрече с друзьями, может что-то придумаете, как и кому помочь еще. А если ты прислал 200 гривен из тех, что тебе сбросили за ФОП, ну так это ху**ня", - считает Александр Эллерт
Напомним, что Эллерт после травли в сети признался, как и зачем уехал в США.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина после бегства Эллерта в США честно ответила, состоит ли с ним в отношениях.
Также Politeka писала, что участники "Холостячки" Эллерт и Рыбак пообщались с украинцем, живущем в россии.