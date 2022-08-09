Учасники «Холостячки» Андрій Рибак та Олександр Еллерт поспілкувалися з цікавими персонажами з росії на втіху українським глядачам.

Відомий блогер та екс-учасник першого сезону "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак зі своїм другом переможцем цього проекту Олександром Еллертом ведуть спільне шоу на каналі "Але це не точно" на Youtube.

Шоумени вийшли на зв'язок із росіянами у чат-рулетці для того, щоб порадувати українських глядачів. Їм трапилося чимало цікавих та смішних персонажів, а уривок розмови з одним із них Андрій Рибак розмістив на своїй сторінці у Instagram.

Вони поговорили з одним молодим хлопцем, який говорив українською, але запевняв, що живе у Ростові. Еллерт з Рибаком трохи посоромилися з нього, внаслідок чого хлопець здивовано озирнувся, наче зрозумів, де знаходиться, та відключився. Можливо, він просто збрехав.

"Відкрили очі пацану з «ростову»!😁😂 ! 😁😂" - написав Рибак.

"Побачила повний випуск це треш 🤣🤣🤣як вони його....",

"Ростов - це Україна",

"Він не знав що то українська 😂думав ростовськи говорить",

"Це топ", - коментують у мережі.

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