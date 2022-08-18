В даний час шоумен Олександр Еллерт знаходиться у Каліфорнії. Після повідомлення про виїзд за кордон переможця шоу "Холостячка" зацькували в інтернеті. Користувачі мережі обурилися, як Еллерт зміг виїхати з України під час війни.
"Не добре! Ой, не добре, до нудоти! Донечці тепер точно буде ким "пишатися"!», «Сцикун, відписка», «Сидів би і мовчав... безсоромник», - писали йому українці.
Тепер Олександр вирішив поспілкуватися з читачами своєї сторінки та відповісти на всі їхні запитання. Відповіді він опублікував Instastoris.
Еллерт повідомив, що виїхав через кордон зі штампом у паспорті.
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Причиною чому він поїхав до Каліфорнії, шоумен назвав гастролі.
Також переможець «Холостячки» зізнався, що з 2020 року не працює сценаристом у студії «Квартал 95» і пообіцяв розповісти про це наступного разу.
А ще Еллерт відповів на запитання про канал "Але це не точно".
«Я не займаюсь ним, нічого не роблю і не хочу. Але там все круто, ним займається Рибак», - зізнався Олександр.
Нагадаємо, Еллерту вдалося втекти з України, переможець "Холостячки" похвалився, як кайфує у США
А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" усамітнився з Рибаком у телефонній будці.
Також Politeka писала, що учасники "Холостячки" Еллерт та Рибак поспілкувалися з українцем, який живе у Росії