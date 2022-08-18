Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт під час війни виїхав до США, після цькування у мережі шоумен вирішив відповісти на запитання українців.

В даний час шоумен Олександр Еллерт знаходиться у Каліфорнії. Після повідомлення про виїзд за кордон переможця шоу "Холостячка" зацькували в інтернеті. Користувачі мережі обурилися, як Еллерт зміг виїхати з України під час війни.

"Не добре! Ой, не добре, до нудоти! Донечці тепер точно буде ким "пишатися"!», «Сцикун, відписка», «Сидів би і мовчав... безсоромник», - писали йому українці.

Тепер Олександр вирішив поспілкуватися з читачами своєї сторінки та відповісти на всі їхні запитання. Відповіді він опублікував Instastoris.

Еллерт повідомив, що виїхав через кордон зі штампом у паспорті.

Причиною чому він поїхав до Каліфорнії, шоумен назвав гастролі.

Також переможець «Холостячки» зізнався, що з 2020 року не працює сценаристом у студії «Квартал 95» і пообіцяв розповісти про це наступного разу.

А ще Еллерт відповів на запитання про канал "Але це не точно".

«Я не займаюсь ним, нічого не роблю і не хочу. Але там все круто, ним займається Рибак», - зізнався Олександр.

Нагадаємо, Еллерту вдалося втекти з України, переможець "Холостячки" похвалився, як кайфує у США

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" усамітнився з Рибаком у телефонній будці.

Також Politeka писала, що учасники "Холостячки" Еллерт та Рибак поспілкувалися з українцем, який живе у Росії