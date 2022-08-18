"Холостячка" Злата Огневич, яка нерідко дивує фото в Інстаграм, показала частинку своїх буднів поза сценічним життям.

Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостяка", щодня спілкується з фанатами в соціальній мережі Інстаграм і розповідає про своє життя, дивує новинами та інформацією про виступи.

«Відчуваю себе справжньою бабулею, біля мене купа пакованів та пакетів лежить. Ось везу подружці різні смачні штучки. У результаті: купа пакетів, баночок та різних смачних штук, які везу до неї.

Не знаю, як це все довезти та не розбити. І знову, адже як вчила мене бабуся в дитинстві: головне не розбий, онучко! - Висловилася Злата з гумором.

Також зірка засудила тих, хто досі слухає російські пісні та підтримує агресію окупантів.

«Споконвічно російська забава, красти і видавати за своє. 🤮🤦‍♂️ У моєму рідному Криму звучить моя «Зозуля» російською мовою у виконанні двох лярв, які й не думають про закони та авторські права… хоча про що я пишу, які ПРАВА можуть бути у громадян Росії. Вибачте, але мене нудить» - висловилася на емоціях Злата.

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