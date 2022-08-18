"Холостячка" Злата Огневич, которая нередко удивляет фото в Инстаграм, показала частичку своих будней вне сценичной жизни.

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостяка" каждый день общается с фанатами в социальной сети Инстаграм и рассказывает о своей жизни, удивляет новостями и информацией о выступлениях.

«Чувствую себя настоящей бабулей, возле меня куча пакованов и пакетов лежит. Вот везу подружке разные вкусные штучки. В итоге: куча пакетов, баночек и разных вкусных штук, которые везу к ней.

Не знаю, как это все довезти и не разбить. И снова, ведь как учила меня бабуля в детстве: главное не разбей, внученька!» - высказалась Злата с юмором.

Также звезда засудила тех, кто до сих пор слушает российские песни и поддерживает агрессию оккупантов.

«Исконно русская забава, воровать и выдавать за свое. 🤮🤦‍♂️ В моем родном Крыму звучит моя «Зозуля» на русском языке в исполнении двух лярв, которые и не думают о законах и авторских правах…, хотя о чем я пишу, какие ПРАВА могут быть у граждан России. Простите, но меня тошнит» - высказалась на эмоциях Злата.

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