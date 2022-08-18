Як пише Politeka.net, Тіна Кароль – відома українська співачка, вона багато років влаштовує концерти та вражає незвичайними образами. Найбільше зірка любить дизайнерські сукні та навіть на балодійних виступах їй вдається вразити.

Цього разу артистка показала унікальне вбрання та спантеличила українців. Біла сукня пишної форми повністю приховала її фігуру і перетворила звичний стиль. Оскільки зірка не вперше хвалиться вбранням, шанувальники реагують на образи Кароль по-різному:

«Тіна Кароль – благодійний концерт у місті Прага» – сказано у підписі.

Шанувальники відповідають: «Аааа, 24 вересня це ж мій день народження 😍; Красуня ❤; Так ось куди подіються штори, на які ми здаємо у школі 😂; Про Боже як гарна, їй треба ще дочку та сина».

Нерідко Кароль показує, які образи вибирає для виступів та вражає незвичністю вбрання.

Тіна Кароль вирішила здивувати глядачів, вийшовши на сцену з живим пітоном під час однієї з найпопулярніших пісень. Багато користувачів помітили в цьому сценічному рішенні щось знайоме, адже з такою самою рептилією в руках у 2002 році виступала Брітні Спірс.

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