Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, она много лет устраивает концерты и впечатляет необычными образами. Больше всего звезда любит дизайнерские платья и даже на балготворительных выступлениях ей удается впечатлить.

В этот раз артистка показала уникальный наряд и озадачила украинцев. Белое платье пышной формы полностью скрыло ее фигуру и преобразило привычный стиль. Поскольку звезда не впервые хвастается нарядом, поклонники реагируют на образы Кароль по-разному:

«Тина Кароль – благотворительный концерт в городе Прага» - сказано в подписи.

Поклонники отвечают: «Аааа, 24 сентября это же мой день рождения 😍; Красотка❤; Так вот куда деваются шторы, на которые мы сдаем в школе 😂; О Боже как красива, ей надо еще дочь и сына».

Нередко Кароль показывает, какие образы выбирает для выступлений и впечатляет необычностью нарядов.

Тина Кароль решила удивить зрителей, выйдя на сцену с живым питоном во время одной из самых популярных своих песен. Многие пользователи заметили в этом сценическом решении нечто знакомое, ведь с точно такой же рептилией в руках в 2002 году выступала Бритни Спирс.

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