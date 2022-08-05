Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая продолжает свои туры по странам и недавно объявила, что собирается устроить тур по Америке. При этом звезда крайте редко говорит о себе в Инстаграм и еще реже делится личными, не постановочными кадрами.

Как правило, артистка выставляет только отфотошепленные снимки с концертов, на которых блистает с блестками, макияжем и в трендовых нарядах. В этот же раз звезда заинтриговала личными селфи без постановки. В лаконичном и мрачноватом образе Тина сделала несколько фото, а также удивила несколько уставшим видом.

"Завтра интересный день, не пропусти!" - заявила Тина.

А недавно в Казахстане прошло масштабное шоу "Voice of Peace", которое было названо самым ярким музыкальным событием этого лета.

«Собранные средства от концерта в размере 50 тысяч долларов будут переданы в благотворительный фонд певицы Тины Кароль для гуманитарной помощи украинским детям, а также поддержки детских онкологических больниц Украины» - сказано также на странице ФанТина.

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