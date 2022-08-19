Популярний колумбійський шеф-кухар, ресторатор та шоумен Ектор Хіменес-Браво, який багато років був суддею шоу "Майстер Шеф", часто ділиться з шанувальниками яскравими та патріотичними публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Тож цього разу українець у душі Ектор поділився незвичайною ідеєю, як ще можна допомогти українській армії.

Так, за словами ресторатора, він задумав приготувати 100 тисяч літрів борщу для ЗСУ. За словами Ектора, у хлопців на фронті біда з їжею, все про гаряче та домашнє лише мріють. Тому він почав працювати над тим, як забезпечити військових борщем.

"Скоро почнеться холодний сезон, тому прямо зараз ми з командою працюємо, щоб приготувати спеціальну рецептуру, де будуть дегідровані овочі, тушонка та заправка - хлопцям залишиться просто змішати, залити окропом і поїсти борщу. Ця подія, що хвилює, і точно наблизить перемогу - впевнений, ви підтримайте нас. Особисто буду їздити Миколаївщиною, Харківською та Донецькою областями, годувати хлопців борщем і привозити продукти, щоб усе було готове для борщу", - розповів Хіменес-Браво про свою незвичайну ідею.

Українці зворушилися до сліз і почали палко дякувати кухареві за його внесок у перемогу: "Сил усім і терпіння. Низький уклін вам і всім, хто допомагає", "Ви дуже щира людина! Дякую Вам, Екторе!", "Екторе, дякуємо вам за ваш внесок у перемогу України! Ви справжній українець за духом! Пишаємося такими гідними людьми, як ви", "Дякую вам за вашу любов до рідної України", "Яка хороша ідея. Бажаю вам удачі", "Екторе, Ви робите дуже гарну справу ! Дякую Вам і вашій команді", "Дякую за вашу працю, те що ви робите - безцінно".

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