Популярный колумбийский шеф-повар, ресторатор и шоумен Эктор Хименес-Браво, который много лет был судьей шоу "Мастер Шеф", часто делится с поклонниками яркими и патриотическими публикациями на своей странице в Instagram. Так в этот раз украинец в душе Эктор поделился необычной идеей, как еще можно помочь украинской армии.

Так, по словам ресторатора, он задумал приготовить 100 тысяч литров борща для ВСУ. По словам Эктора, у ребят на фронте беда с едой, все о горячем и домашнем только мечтают. Поэтому он начал работать над тем, как обеспечить военных борщом.

"Скоро начнется холодный сезон, поэтому прямо сейчас мы с командой работаем, чтобы приготовить специальную рецептуру, где будут дегидрированные овощи, тушенка и заправка – ребятам останется просто смешать, залить кипятком и поесть борща. Это волнующее событие и точно приблизит победу – уверен, вы поддержите нас. Лично буду ездить по Николаевской, Харьковской и Донецкой областях, кормить ребят борщом и привозить продукты, чтобы все было готово для борща", - рассказал Хименес-Браво о своей необычной идеи.

Украинцы растрогались до слез и начали горячо благодарить повара за его вклад в победу: "Сил всем и терпение. Низкий поклон вам и всем, кто помогает", "Вы очень искренний человек! Благодарю Вас, Эктор!", "Эктор, благодарим вас за ваш вклад в победу Украины! Вы настоящий украинец по духу! Гордимся такими достойными людьми, как вы", "Спасибо вам за вашу любовь к родной Украине", "Какая хорошая идея. Желаю вам удачи", "Эктор, Вы делаете очень хорошее дело! Спасибо Вам и вашей команде", "Спасибо за ваш труд, то что вы делаете – бесценно".

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