Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була учасницею останнього сезону "Танців зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка заінтригувала прем'єрою нової пісні та показала фрагмент майбутнього кліпу.

Як виявилось, до запису пісні Ліда долучила безліч українських знаменитостей. Судячи з кадрів, артистка зібрала у кліпі не лише співаків, а й телеведучих, блогерів, спортсменів, коміків та інших артистів. І вийшло дуже добре, ще й пісню вони співають дуже гарну. Сама Ліда з'явилася у ролику крупним планом, вона постала у чарівному світлому образі.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Один ми світ! Ми – Україна! #НастанеЧас вже завтра…". Користувачі відразу почали коментувати відео: "Лідо, ти молодець що всіх нас зібрала", "Крутишки", "Вау", "Ні слів, це дуже вау", "Вау, і частка Ірпені теж у відео", "Все буде Україна ", "Дуже круто", "Неймовірні", "Так красиво, мило, моя дорога".

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