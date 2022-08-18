Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була учасницею останнього сезону "Танців зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка заінтригувала прем'єрою нової пісні та показала фрагмент майбутнього кліпу.
Як виявилось, до запису пісні Ліда долучила безліч українських знаменитостей. Судячи з кадрів, артистка зібрала у кліпі не лише співаків, а й телеведучих, блогерів, спортсменів, коміків та інших артистів. І вийшло дуже добре, ще й пісню вони співають дуже гарну. Сама Ліда з'явилася у ролику крупним планом, вона постала у чарівному світлому образі.
У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Один ми світ! Ми – Україна! #НастанеЧас вже завтра…". Користувачі відразу почали коментувати відео: "Лідо, ти молодець що всіх нас зібрала", "Крутишки", "Вау", "Ні слів, це дуже вау", "Вау, і частка Ірпені теж у відео", "Все буде Україна ", "Дуже круто", "Неймовірні", "Так красиво, мило, моя дорога".
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Триває рятувальна операція: на Одещині горить база відпочинку, вже відомо про поранених
"Ще одна війна": на дорогах помітили колони військової техніки Туреччини, що відбувається
Зірка "Танці зі зірками" після чуток про себе і Кароль зважився на одкровення: "Тіна для мене..."
"Холостяк" Заливако звернувся з несподіваним закликом, просить допомоги: "Хочу звернутися востаннє..."
Нагадаємо, "Алінко, ми так сумуємо": Гросу після довгої паузи вийшла на зв'язок і заінтригувала прем'єрою.
Як повідомляла Politeka, "Всі дороги ведуть додому": екс-дружина Дзідзьо SLAVIA показала себе у рідному місті.
Також Politeka писала, що "У нас немає літа": Каменських роздраконила українців новим фото з-за кордону.