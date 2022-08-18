Популярний український шеф-кухар, ресторатор та шоумен Євген Клопотенко, який був переможцем шоу "Майстер Шеф", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу кулінар поділився відео, на якому готує ще й не сам, а у підписі до публікації розповів про новий проект, до якого приєднався.
За словами Євгена, для нього завжди було складно відповідати на запитання про те, що є вагітним жінкам чи тим, які лише народили та годують дитину молоком.
"Раніше я впадав у ступор, коли мене запитували, що є вагітним або мамам, що годують. Тому що я вагітним ніколи не був і не зовсім маю груди. Точніше, є, але не такі, у яких може бути молоко. Ну ви зрозуміли. Плюс я не лікар і не експерт з дієтичного харчування. Я просто знаю, як зробити смачну їжу з продуктів, які вам доступні. Ось у цьому я всім експертам", - розповів Клопотенко.
І розкрив подробиці, що приєднався до проекту "Спільно до навчання", де поспілкувався зі спеціалістами – лікарями-дієтологами, та разом вони зробили відеокурс зі здорового харчування для всієї родини.
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"Наша мета – дати українцям круту інформацію про те, як є, щоб бути ще сильнішою за націю. Наступні відео будуть про те, що є дітям і як можна замінити солодке. Так що підписуйтесь і дивіться", - поділився Євген.
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