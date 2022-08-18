Популярний український телеведучий, ведучий шоу "Холостяк" та "Холостяка" Григорій Решетник, який від початку війни відвіз дружину та дітей на західну Україну до безпечнішого місця, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклав чарівне сімейне фото та поділився радісною новиною.

Як видно, на новій фотографії вся родина Решетників відбита у своєму будинку, стоячи біля ліфта. І все у зборі – Григорій, його дружина Крістіна та троє чудових синочків. Усі веселі та щасливі. І це не дивно – як виявилося, ведучий забрав додому до Києва свою родину, про що поспішив повідомити шанувальників.

"Забрали дітей до Києва! Нарешті всі разом удома", - підписав фото Григорій. А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію ведучого: "Неймовірні", "Вітаю вас", "Сашуня вже такий дорослий", "Яка радість, коли вся родина вдома разом", "Молодці", "Люблю вашу родину, ви класні. Патріотичні і просто круті", "Ось і добре, бережи Бог вашу родину", "Як же ви красиві. Мирного неба вам, справжні", "Вся сім'я в зборі", "Які ви красиві".

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