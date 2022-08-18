Популярний український телеведучий, ведучий шоу "Холостяк" та "Холостяка" Григорій Решетник, який від початку війни відвіз дружину та дітей на західну Україну до безпечнішого місця, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклав чарівне сімейне фото та поділився радісною новиною.
Як видно, на новій фотографії вся родина Решетників відбита у своєму будинку, стоячи біля ліфта. І все у зборі – Григорій, його дружина Крістіна та троє чудових синочків. Усі веселі та щасливі. І це не дивно – як виявилося, ведучий забрав додому до Києва свою родину, про що поспішив повідомити шанувальників.
"Забрали дітей до Києва! Нарешті всі разом удома", - підписав фото Григорій. А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію ведучого: "Неймовірні", "Вітаю вас", "Сашуня вже такий дорослий", "Яка радість, коли вся родина вдома разом", "Молодці", "Люблю вашу родину, ви класні. Патріотичні і просто круті", "Ось і добре, бережи Бог вашу родину", "Як же ви красиві. Мирного неба вам, справжні", "Вся сім'я в зборі", "Які ви красиві".
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Нафтогаз" оприлюднив ціну на газ для опалювального сезону і обурив українців: "Не приводьте в приклад ЄС"
Вибухи та порушення логістики військ рф: помічено ознаки контрнаступу ЗСУ
Нову заборону введуть в Україні, в Мережі радіють після рішення Ради: "Нарешті!"
Денисенко поскаржилася на зарплату чоловіка, який служить в лавах ЗСУ: "Він там не через гроші"
Нагадаємо, "Алінко, ми так сумуємо": Гросу після довгої паузи вийшла на зв'язок і заінтригувала прем'єрою.
Як повідомляла Politeka, "Всі дороги ведуть додому": екс-дружина Дзідзьо SLAVIA показала себе у рідному місті.
Також Politeka писала, що "У нас немає літа": Каменських роздраконила українців новим фото з-за кордону.