Популярна українська співачка Slavia (Ярослава Притула), яка багато років була дружиною виконавця Дзідзьо (Михайло Хома), часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно зірка повернулася до рідного міста Львова, і поділилася з фоловерами новими знімками.

Як видно, на нових фотографіях Ярослава зображено на прогулянці в цікавій локації. Перед камерою співачка з'явилася у стильному образі – на ній широкі вкорочені штани з поясом та темно-зелений топік. Це вбрання гарно підкреслило струнку фігуру зірки. Її довге розкішне волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до публікації Slavia написала: "Рідний Львів та улюблені давні місця. Все начебто так само, але інша я, інші енергії, інше життя… Нехай буде тихе небо над головою, і віра в серце! Чекаю на всіх у Львові на концертах". А шанувальники почали коментувати нові фото співачки: "Ви дуже красива", "Богиня, люблю вас", "Красуня", "Яка ти приваблива!", "Краса", "Ви така красива", "Навіть не знаю, що написати".

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