Популярная украинская певица Slavia (Ярослава Притула), которая много лет была женой исполнителя Дзидзьо (Михаил Хома), часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно звезда вернулась в родной город Львов, и поделилась с фолловерами новыми снимками.
Как видно, на новых фотографиях Ярослава запечатлена на прогулке в интересной локации. Перед камерой певица появилась в стильном образе – на ней широкие укороченные брюки с поясом и темно-зеленый топик. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру звезды. Ее длинные роскошные волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.
В подписи к публикации Slavia написала: " Родной Львов и любимые давние места. Все вроде так же, но другая я, другие энергии, другая жизнь… Пусть будет тихое небо над головой, и вера в сердце! Жду всех во Львове на концертах". А поклонники начали комментировать новые фото певицы: "Вы очень красивая", "Богиня, люблю вас", "Красотка", "Какая ты обаятельная!", "Красота", "Вы такая красивая", "Даже не знаю, что написать".
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