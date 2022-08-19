Сьогодні, 19 серпня, син зоряного подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова Данило святкує перший день народження.

Як повідомляє Politeka.net, ведуча Катерина Осадча та актор Юрій Горбунов сьогодні мають привід для радості. 19 серпня, виповнюється рік їхньому молодшому синові Данилові.

Юрій Горбунов на своїй сторінці в Інстаграм показав фото хлопчиків та подякував дружині за синів.

"Ще вчора наша мама на Яблуневий Спас народила нашого хлопчика, а сьогодні він уже каже 'дай','на','ням','мама' і 'тятя', і найшвидше на світі повзає на колінах по дому. Дякую тобі моя Катя за синів!!Я люблю тебе!", - написав телеведучий у підписі до фото.

Юрій Горбунов також доповнив, що бажає, щоб швидше закінчилася війна і його сини виросли під щасливим мирним українським небом.

Зірка також оприлюднила кілька ніжних фото. На першому він хлопчика тримає на руках, а той притискається до нього. На другому знімку його сини грають разом, а на третьому фото – вся родина у зборі обіймається та щасливо посміхається на камеру.

Користувачі мережі в коментарях привітали Юрія Горбунова та Катю Осадчу з днем ​​народження сина, написавши приємні побажання для хлопчика: "Старший син – копія мама, а молодший – копія тато", "Найщиріші привітання! Нехай родина якнайшвидше буде щодня разом" , "Вітаю з іменинником. Здоров'я, Миру всім бажаю".

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