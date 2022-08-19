Як повідомляє Politeka.net, ведуча Катерина Осадча та актор Юрій Горбунов сьогодні мають привід для радості. 19 серпня, виповнюється рік їхньому молодшому синові Данилові.
Юрій Горбунов на своїй сторінці в Інстаграм показав фото хлопчиків та подякував дружині за синів.
"Ще вчора наша мама на Яблуневий Спас народила нашого хлопчика, а сьогодні він уже каже 'дай','на','ням','мама' і 'тятя', і найшвидше на світі повзає на колінах по дому. Дякую тобі моя Катя за синів!!Я люблю тебе!", - написав телеведучий у підписі до фото.
Юрій Горбунов також доповнив, що бажає, щоб швидше закінчилася війна і його сини виросли під щасливим мирним українським небом.
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Зірка також оприлюднила кілька ніжних фото. На першому він хлопчика тримає на руках, а той притискається до нього. На другому знімку його сини грають разом, а на третьому фото – вся родина у зборі обіймається та щасливо посміхається на камеру.
Користувачі мережі в коментарях привітали Юрія Горбунова та Катю Осадчу з днем народження сина, написавши приємні побажання для хлопчика: "Старший син – копія мама, а молодший – копія тато", "Найщиріші привітання! Нехай родина якнайшвидше буде щодня разом" , "Вітаю з іменинником. Здоров'я, Миру всім бажаю".
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