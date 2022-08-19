Сегодня, 19 августа, сын звездных супругов Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова Даниил празднует первый день рождения.

Как сообщает Politeka.net, ведущая Екатерина Осадчая и актер Юрий Горбунов сегодня имеют повод для радости. 19 августа, исполняется годик их младшему сыну Данилу.

Юрий Горбунов на своей странице в Инстаграм показал фото мальчиков и поблагодарил жену за сыновей.

"Еще вчера наша мама на Яблоневый Спас родила нашего мальчика, а сегодня он уже говорит 'дай','на','ням','мама' и 'тятя', и быстрее всех на свете ползает на коленях по дому. Спасибо тебе моя Катя за сыновей!! Я люблю тебя!", - написал телеведущий в подписи к фото.

Юрий Горбунов также дополнил, что желает, чтобы побыстрее закончилась война и его сыновья выросли под счастливым мирным украинским небом.

Звезда также обнародовал несколько нежных фото. На первом, он мальчика держит на руках, а тот прижимается к нему. На втором снимке его сыновья играют вместе, а на третьем снимке - вся семья в сборе обнимается и счастливо улыбается на камеру.

Пользователи сети в комментариях поздравили Юрия Горбунова и Катю Осадчую с днем рождения сына, написав приятные пожелания для мальчика: "Старший сын – копия мама, а младший – копия папа", "Самые искренние поздравления! Пусть семья как можно быстрее будет каждый день вместе", "Поздравляю с именинником. Здоровья, Миру всем желаю".

Напомним, что Горбунов удивил неожиданным откровением.

Как сообщала Politeka, Горбунов поразил украинцев кадрами из больницы.

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