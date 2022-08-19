Як пише Politeka.net, у себе в Інтаграм артистка розмістила відео з благодійного вечора.
Перед мікрофоном Денисенка вся у білому проникливо прочитала вірш. Якоїсь миті актриса підняла спідницю і продемонтувала публіці свої стрункі ноги. У підписі до відео актриса зізналася, що отримала справжнє задоволення від заходу та зрозуміла, що може своєю професією рятувати людей.
«Невеликий уривок #наталкачиталка наживо 🫶🏻 На благодійному заході @uwu_gvozdeva Від деяких віршів ми плакали всі разом, і я біля мікрофона і дівчинки глядачі… Але це справді була справжня магія 🥹🙏🏻 Дякую ВСУ, і всій благодійний захід 🤍 Це був як ковток свіжого повітря, і я зрозуміла, що моя професія – це моє покликання, і нею також можна рятувати і допомагати людям 🤍🙏🏻🤍 Я не можу жити без цього, це чистий кайф для мене, це щастя », – зізналася українська артистка.
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У коментарях фоловери зізналися, що поезія довела їх до мурашок.
"Божеї 😍😍😍😍Як це ніжно, красиво, фантастично",
"Обожаю😍 Дуже чутливо❤️",
"Ви молодець! Аж мурашки по шкірі", - написали в мережі.
Також кадри прокоментувала колега Денисенко із серіалу "Кріпостна" Ксенія Мішина.
"Моя красива, тендітна, розумна Наталя", - написала героїня "Холостячки".
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