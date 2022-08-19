Как пишет Politeka.net, у себя в Интаграм артистка разместила видео с благотворительного вечера.
Перед микрофоном Денисенко вся в белом проникновенно прочла стихотворение. В какой-то момент актриса приподняла юбку и продемонтрировала публике свои стройные ноги. В подписи к видео актриса призналсь, что получила настоящее удовольствие от мероприятия и поняла, что может своей профессией спасать людей.
«Небольшой отрывок #наталкачиталка вживую 🫶🏻 На благотворительном мероприятии @uwu_gvozdeva От некоторых стихов мы плакали все вместе, и я у микрофона и девочки зрители… Но это действительно была настоящая магия 🥹🙏🏻 Спасибо ВСУ, и всей команде, что мы смогли провести это благотворительное мероприятие 🤍 Это был как глоток свежего воздуха, и я поняла что моя профессия – это мое призвание, и ею также можно спасать и помогать людям 🤍🙏🏻🤍 Я не могу жить без этого, это чистый кайф для меня, это счастье 🫶🏻», - призналась украинская артистка.
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В комментариях фолловеры признались, что поэзия довела их до мурашек.
"Божеее😍😍😍😍Как это нежно, красиво, фантастически",
"Обожаю😍 Очень чувствительно❤️",
"Вы молодец! Аж мурашки по коже", - написали в сети.
Также кадры прокомментировала коллега Денисенко по сериалу "Крепостная" Ксения Мишина.
"Моя красивая, хрупкая, умная Наталья", - написала героиня "Холостячки".
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