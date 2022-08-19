Украинская актриса и заезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик ушел служить в ВСУ, растрогала до слез украинцев.

Как пишет Politeka.net, у себя в Интаграм артистка разместила видео с благотворительного вечера.

Перед микрофоном Денисенко вся в белом проникновенно прочла стихотворение. В какой-то момент актриса приподняла юбку и продемонтрировала публике свои стройные ноги. В подписи к видео актриса призналсь, что получила настоящее удовольствие от мероприятия и поняла, что может своей профессией спасать людей.

«Небольшой отрывок #наталкачиталка вживую 🫶🏻 На благотворительном мероприятии @uwu_gvozdeva От некоторых стихов мы плакали все вместе, и я у микрофона и девочки зрители… Но это действительно была настоящая магия 🥹🙏🏻 Спасибо ВСУ, и всей команде, что мы смогли провести это благотворительное мероприятие 🤍 Это был как глоток свежего воздуха, и я поняла что моя профессия – это мое призвание, и ею также можно спасать и помогать людям 🤍🙏🏻🤍 Я не могу жить без этого, это чистый кайф для меня, это счастье 🫶🏻», - призналась украинская артистка.

В комментариях фолловеры признались, что поэзия довела их до мурашек.

"Божеее😍😍😍😍Как это нежно, красиво, фантастически",

"Обожаю😍 Очень чувствительно❤️",

"Вы молодец! Аж мурашки по коже", - написали в сети.

Также кадры прокомментировала коллега Денисенко по сериалу "Крепостная" Ксения Мишина.

"Моя красивая, хрупкая, умная Наталья", - написала героиня "Холостячки".

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