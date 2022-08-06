Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине, выступает для военных, а недавно начала играть в театре свой моноспектакль "Я вдома", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными фото и рассказала, что загадала на выходные.

На новой фотографии Наталья запечатлена на сцене театра в своем образе. На ней черный бархатный пиджак и стильное темное платье в светлый горошек. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на лице усталость и сонливость. Певица не смотрит в камеру, она как будто ушла в себя.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Мечтаю и визуализирую светлое, мирное будущее. Загадала нам всем хорошим выходным!". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Лучшая", "Прекрасная королева", "Какая красивая девушка", "Какая красивая", "Ух, ты, красотка", "Красотка", "Мы тоже, Наташа, постоянно мечтаем об этом!", "Очень красивая".

Напомним, "Это разрыв": Дорофеева зазвучала на украинском и восхитила поклонников, видео.

Как сообщала Politeka, "Показалось, что Джоли": Каминская из "НеАнгелов" показала, как выглядела десять лет назад.

Также Politeka писала, что "Как трогательно": Денисенко из "Крепостной" показала романтичные фото с мужем, который ушел воевать.