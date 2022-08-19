Популярний український ресторатор, блогер та переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу кухар розповіла про втілення своєї мрії – створити власну ферму.

За словами Євгена, йому це вдалося за допомогою партнерів, які дали притулок для його ідей.

"Моя ферма стає реальністю. Україна може і повинна вирощувати більше, тим більше зараз. Придумав так, щоб уже зараз висаджувати та мати перші тестові рослини. Щоб було наше українське, а не імпортоване. Вже склали список продуктів і підготували рослини. Ще взяв звідти молоко та сметану для своїх закладів, щоб ви пили капуч на домашньому. Така унікальна річ, тому буде тільки у нас", - поділився Клопотенко.

За словами ресторатора, те, що зараз продається в магазинах і на ринках – це, звичайно, чудово і потрібно, проте продукти з ферми інші – вирощені власними руками. Тому пообіцяв, що у його закладах борщ матиме більше смислів.

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