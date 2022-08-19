Популярна українська блогерка та переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова, яка після проекту стала дружиною головного героя Микити Добриніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала відео, де поділилася секретами свого ідеального макіяжу.

У ролику Даша розповіла, що не любить, коли на обличчі багато "штукатурки", яку ще й видно. Вона віддає перевагу більш природним засобам для макіяжу. У своєму відеоуроці блогерка докладно розповіла та показала, як і за допомогою чого завдає макіяж та дала корисні поради щодо догляду за обличчям. При цьому у своєму відео Даша говорила українською мовою, що дуже подобається її фоловерам.

У коментарях до публікації Квіткову засипали компліментами та питаннями: "Дякую за таке відео", "Мені сподобалося", "Неймовірна, приємно дивитися", "Дуже легкий і красивий мейк", "Так приємно слухати українською", "Дуже красиво. Той випадок, коли макіяж просто підкреслює всі переваги, а не робить людину зовсім іншою. А українська мова просто чудова, тобі дуже підходить", "Красуня", "Дуже красива", "Даша, ви красуня", "Така красива", "Дуже сподобалося".

Нагадаємо, "Молодець, що всіх зібрала": Ліда Лі з "Танців з зірками" показала шматочок нового кліпу з українськими артистами.

Як повідомляла Politeka, "Раніше я впадав у ступор": Клопотенко з "Майстер Шеф" порадував українок новим проектом, відео.

Також Politeka писала, що "Яка радість": ведучий Решетник зворушив новинами про свою родину, фото.