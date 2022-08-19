Популярна українська співачка та зірка Євробачення Джамала, яка з початку війни майже весь час гастролює із благодійними концертами на підтримку України, а нещодавно ще й стала учасницею "Танців із зірками" у Польщі, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливим фото з українським прапором, а у підписі до нього звернулася до шанувальників із емоційним закликом.

У своєму посту Джамала заговорила про те, що дехто з українців втомився від війни, від новин. Але вона закликала не дистанціюватися від того, що відбувається в Україні, бо тоді про нас забудуть ті, хто підтримував з інших країн. Також артистка нагадала про трагедію у Харкові, де російська ракета прилетіла до гуртожитку та загинули люди.

"Ці новини так стомлюють. Немає сил їх читати. Все частіше зустрічаються ці фрази. Так, усі ми не залізні і ресурс вичерпується. Але одна справа поскаржитися іншій, а інша - дійсно дистанціюватися і просто "забити". Якщо так зробимо ми, що тоді говорити про тих, для кого Україна – не рідний дім і вони допомагають із солідарності?Можливо, це поверне когось до реальності. Минула ніч була однією з найтрагічніших ночей у Харкові з початку війни. Ракети потрапили до гуртожитку та житлового будинку. 11 загиблих та 37 поранених. Харків", - написала Джамала.

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