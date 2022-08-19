Популярный украинский ресторатор, блогер и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз повар рассказала о воплощении своей мечты – создать собственную ферму.

По словам Евгения, ему это удалось с помощью партнеров, которые дали "убежище" для его идей.

"Моя ферма становится реальностью. Украина может и должна выращивать больше, тем более сейчас. Придумал так, чтобы уже сейчас высаживать и иметь первые тестовые растеньица. Чтобы было наше украинское, а не импортированное. Уже составили список продуктов и подготовили растения. Еще взял оттуда молоко и сметану для своих заведений, чтобы вы пили капуч на домашнем. Такая уникальная вещь, поэтому будет только у нас", - поделился Клопотенко.

По словам ресторатора, то, что сейчас продается в магазинах и на рынках – это конечно прекрасно и нужно, однако продукты с фермы другие – выращенные собственными руками. Поэтому пообещал, что в его заведениях борщ будет иметь больше смыслов.

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