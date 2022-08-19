Нещодавно у соцмережах наробило шуму відео з росіянкою, яка плакала в машині, бо не хоче їхати з окупованого Криму після вибухів. Українців у соцмережах це відео дуже повеселіло, а деякі артисти навіть зробили пародію на "російську туристку", якою в Криму було так "душевно і по-домашньому".

Тепер весело обіграти цю тему вирішила відома співачка Jerry Heil та ще й у дуеті з популярною телеведучою Леся Нікітюк. Знаменитості у форматі прямого ефіру в Instagram весело знущалися над зареваною росіянкою, і зробили з цього справжній хіт.

У підписі до публікації Jerry Heil написала: "ДУШЕВНО, ПО-ДОМАШНЬОМУ. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити якийсь трек із цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно з тих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коментарі "так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І тут уночі мені пише Леся - з тією ж ідеєю! Це була доля".

На це Нікітюк смішно відповіла у коментарях: "Я звикла так… на стільки все душевно".

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