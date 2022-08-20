Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала кумедне відео, на якому показала незвичайне перетворення.

Як видно, у ролику Даша спочатку з'явилася у скромному домашньому образі – на ній темний шовковий халатик, волосся зібране у недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу, лише стильні окуляри. При цьому блогерка тримає в руках палетку з тінями і начебто "грає" на ній. І вже за мить Ульянова перетворюється на фатальну красуню – з розкішним укладанням волосся та яскравим макіяжем. При цьому на ній той самий халат, який тут уже виглядає як вечірня сукня.

У підписі до публікації Даша написала: "Дякую за перетворення своїм красуням". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео блогерки, засипаючи її компліментами: "Браво, красуня!", "Красуня", "Яка красуня", "Щастя тебе, красуня", "На це можна дивитися вічно", "Красуня!", " Дуже красива", "Вау, неймовірна", "Шикарна", "Даша, це пожежа", "Яка красива", "Люблю", "Ви богиня", "Красуня", "Маленька принцеса", "Неймовірна", "Яка красуня".

Нагадаємо, "Немає сил": Джамала повернула українців до реальності, розповівши про трагедію в Харкові.

Як повідомляла Politeka, "Приємно слухати українською": Квіткова з "Холостяка" поділилася секретами ідеального макіяжу.

Також Politeka писала, що "Вапщє нє хочется уєзжать": Нікітюк і Jerry Heil записали веселий хіт про заревану росіянку, відео.