Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила забавное видео, на котором показала необычное перевоплощение.

Как видно, в ролике Даша сначала появилась в скромном домашнем образе – на ней темный шелковый халатик, волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет макияжа, только стильные очки. При этом блогерша держит в руках палетку с тенями и как будто "играет" на ней. И уже через мгновенье Ульянова превращается в роковую красотку – с роскошной укладкой волос и ярким макияжем. При этом на ней тот же халат, который здесь уже выглядит как вечернее платье.

В подписи к публикации Даша написала: "Спасибо за превращение своим красоткам". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео блогерши, засыпая ее комплиментами: "Браво, красотка!", "Красавица", "Какая красавица", "Счастья тебя, красотка", "На это можно смотреть вечно", "Красотка!", "Очень красивая", "Вау, невероятная", "Шикарная", "Даша, это пожар", "Какая красивая", "Обожаю", "Вы богиня", "Красотка", "Маленькая принцесса", "Невероятная", "Какая красотка".

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