Як пише Politeka.net , Андрій Бедняков взяв участь в одному проекті, суть якого полягає в тому, що за допомогою чат-рулетки спілкуєшся з різними людьми з Росії. У себе в Інстаграм ведучий розповів про свій гіркий досвід та озвучив сумну статистику після розмови з росіянами.

"Ми поговорили більш ніж З 20 осіб Серед них було тільки 3 (!!!!), які усвідомлюють, що їхня країна напала на нашу. І що це взагалі не правильно! Інші повністю підтримували те, що відбувається зараз( це стосовно «ця війна тільки одного людини») Були, правда, ще двоє, які сказали "ми не цікавимося", але вони для мене не відрізняються від другої групи. "Я ж тебе раніше дивився, ти ж був взагалі нормальним" ... (Тобто людина стає « ненормальним" коли він починає підтримувати свою країну, яку вбиває інша. Така схема) - Кого ж ти тепер дивитимешся? Запитав я його. - Тебе! , – розповів Бідняков.

Після розмови телеведучий усвідомив, кого розважав у своїх програмах – людей, які підтримують вбивства дітей, знищення всього живого, тортури, зґвалтування та мародерство.

Але також Бідняков усвідомлює, що серед росіян є й адекватні люди, які не підтримують війну, але на жаль їх дуже мало.

«Чому ти не пишеш про адекватних росіян? Ми ж тебе підтримуємо» Так. Ви є! І я бачу ваші повідомлення (Серед моїх друзів/знайомих акторів, провідних, режисерів їх вистачає) І я дуже вам вдячний! Але, на превеликий жаль для нас і для вас, вас лише троє серед 20-ти…», - резюмував телеведучий.

Українці у коментарях пишуть, що сподівалися ще на початку війни, що відомі люди зможуть достукатися до росіян, але тепер зрозуміло, що їм це не під силу. Вони подякували Андрію Беднякову, що не залишає спроб.

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