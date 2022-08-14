Так, Андрей Бедняков привел в пример район Брайтон Бич в Нью-Йорке (США), где живет много российских эмигрантов, выехавших во времена СССР. Эти люди за долгие годы не выучили английский язык, а сама улица "сияет" афишами и услугами советского периода.

"Никогда не думали, почему человек, выезжая из страны, продолжает "жить в ней" только за границей? Продолжает есть те же блюда, слушать ту же музыку, разговаривать на том же языке. Особенно показателен, для меня, пример этого – это Брайтон Бич, что в Бруклине, Нью Йорк. Казалось бы: Люди переехали кто знает, когда, но живут еще в "той стране", из которой переехали. Все те же вывески на магазинах, жареные пирожки на улицах, "Оливье" в супермаркетах, те же "дубленки" и шубы. Афиши Кашпировского на здании театра. Те же прически... На Брайтон-Бич я снимал 2 раза. И все время меня не оставляла одна мысль: Почему не попробовать ассимиляцию? Культурная ассимиляция. Иначе зачем вы переезжали? "Ну как зачем, эта страна уже была на 2 шага впереди" – так мне сказала одна женщина из Брайтона", – написал Бедняков у себя в Инстаграм.

Когда телеведущий поинтересовался у эмигрантки, почему она не выучила язык, женщина ответила: "А зачем?. Лучше жить по-прежнему", – вспомнил знаменитость.

В то же время он считает, что украинцы сейчас – наоборот не хотят жить как раньше. Но страна-агрессор все время пытается это навязать.

"Так вот: страна, которая сейчас напала на Украину (это Россия, вдруг кто забыл) так же хочет, чтобы все продолжали говорить на одном языке. Чтобы люди не любили свою НЫНЕШНЮЮ страну больше чем прошлую. А те, кто "культурно ассимилировался" – нацисты! Чтобы все снова ходили с одними прически, ели жареные пирожки на улице и рассчитывались за них одной валютой. "Один народ" же. Но, к сожалению, власти России никак не могут понять, что страна, которую она хочет воспроизвести, уже давно в прошлом... а та страна, куда в свое время выехали эмигранты, почему-то по-прежнему на два шага впереди…", – написал ведущий.

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