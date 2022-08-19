Как пишет Politeka.net, Андрей Бедняков принял участие в одном проекте, суть которого состоит в том, что при помощи чат-рулетки общаешься с разными людьми из россии. У себя в Инстаграм ведущий рассказал о своем горьком опыте и озвучил печальную статистику после беседы с россиянами.

"Мы побеседовали более чем С 20 человек Среди них было только 3 (!!!!), осознающих, что их страна напала на нашу. И что это вообще не правильно! Другие полностью поддерживали происходящее сейчас( это применительно к «эта война только одного человека») Были, правда, еще двое, которые сказали "мы не интересуемся", но они для меня не отличаются от второй группы. "я же тебя раньше смотрел, ты же был вообще нормальным"… (Т.е. человек становится «ненормальным» когда он начинает поддерживать свою страну, которую убивает другая. Такая схема) – Кого же ты теперь будешь смотреть? Спросил я его. – Тебя! Через годик снова будешь работать (Снова относительно абьюзерства: ты еще вернешься. Куда ты денешься)», - рассказал Бедняков.

После беседы телеведущий осознал, кого развлекал в своих программах - людей, которые поддерживают убийства детей, уничтожение всего живого, пытки, изнасилования и мародерство.

Но также Бедняков осознает, что среди россиян есть и адекватные люди, которые не поддерживают войну, но к сожалению, их очень мало.

«Почему ты не пишешь об адекватных русских? Мы же тебя поддерживаем» Да. Вы есть! И я вижу ваши сообщения (Среди моих друзей/знакомых актеров, ведущих, режиссеров их хватает) И я очень вам благодарен! Поверьте Но, к большому сожалению для нас и для вас, вас только трое среди 20-ти… «, - резюмировал телеведущий.

Украинцы в комментариях пишут, что надеялись еще в начале войны, что известные люди смогут достучатся до россиян, но теперь понятно, что им это не под силу. Они поблагодарили Андрея Беднякова, что не оставляет попыток.

Напомним, Бедняков из "Орла и решки" рассказал о трагедии в семье: "Я в жизни столько не плакал"

Как сообщала Politeka, звезда «Х-Фактора» Николайчук напала на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Также Politeka писала, что Бедняков из "Орла и решки" показал принципиальную разницу между украинцами и россиянами: "На два шага впереди"