Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала вражена обстрілами Запорізької АЕС, яку постійно обстрілюють російські військові.

В Інстаграм вона нагадала, що поки людство боїться керованої ядерної зброї путіна, в Енергодарі щомиті є ризик некерованої ядерної катастрофи. І чомусь більшість країн світу її просто ігнорують.

Джамала нагадала всьому світу, що в Енергодарі, тимчасово окупованому російськими військами, знаходиться Запорізька АЕС – найбільша в Європі. І станеться справжня ядерна катастрофа, якщо росіяни її висадять у повітря.

І що там роблять росіяни? Звичайно, регулярно обстрілюють її. Нещодавно стало відомо, що російська армія заміняла енергоблоки Запорізької атомної електростанції. Також окупанти використовують електростанцію для прикриття своєї військової техніки.

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"Якщо дійде до аварії, площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 000 км2 (як 10 Чорнобильських зон відчуження). Це страшна загроза всьому світу", - доповнила співачка Джамала.

Нагадаємо, Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".