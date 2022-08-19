Джамала напомнила, что пока человечество боится управляемого ядерного оружия путина, в Энергодаре ежесекундно есть риск неуправляемой ядерной катастрофы.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала поражена обстрелами Запорожской АЭС, которую постоянно обстреливают российские военные.

В Инстаграм она напомнила, что пока человечество боится управляемого ядерного оружия путина, в Энергодаре ежесекундно есть риск неуправляемой ядерной катастрофы. И почему-то большинство стран мира ее просто игнорируют.

Джамала напомнила всему миру, что в Энергодаре, временно оккупированном российскими войсками, находится Запорожская АЭС – самая большая в Европе. И случиться настоящая ядерная катастрофа, если россияне ее взорвут.

И что делают там россияне? Верно, регулярно обстреливают ее. Недавно стало известно, что российская армия заменяла энергоблоки Запорожской атомной электростанции. Также оккупанты используют электростанцию ​​для прикрытия своей военной техники.

"Если дойдет до аварии, площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 000 км2 (как 10 Чернобыльских зон отчуждения). Это страшная угроза всему миру", - дополнила украинская певица Джамала.

Напомним, Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".