Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала поражена обстрелами Запорожской АЭС, которую постоянно обстреливают российские военные.
В Инстаграм она напомнила, что пока человечество боится управляемого ядерного оружия путина, в Энергодаре ежесекундно есть риск неуправляемой ядерной катастрофы. И почему-то большинство стран мира ее просто игнорируют.
Джамала напомнила всему миру, что в Энергодаре, временно оккупированном российскими войсками, находится Запорожская АЭС – самая большая в Европе. И случиться настоящая ядерная катастрофа, если россияне ее взорвут.
И что делают там россияне? Верно, регулярно обстреливают ее. Недавно стало известно, что российская армия заменяла энергоблоки Запорожской атомной электростанции. Также оккупанты используют электростанцию для прикрытия своей военной техники.
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"Если дойдет до аварии, площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 000 км2 (как 10 Чернобыльских зон отчуждения). Это страшная угроза всему миру", - дополнила украинская певица Джамала.
Напомним, Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".
Как Politeka сообщала, Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".
Также Politeka писала, что маленький сын Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".