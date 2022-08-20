Український продюсер Ірина Горова похвалилася фотографією із відомим музикантом, якого зустріла просто на вулиці столиці.

Як пише Politeka.net, бізнесвумен, продюсер і колишня дружина репера Олексія Потапенка (Потапа) Ірина Горова часто ділиться з фанатами яскравими фото та відео у своєму Instagram.

Так, цього разу 44-річна жінка виклала у мережу несподіваний кадр, на якому показала, що, будучи у Києві, зустріла відомого українського музиканта Олега Скрипку.

Як видно, Ірина вирішила сфотографувати цю зустріч, зробивши знімок і виклавши його в мережу. На фотографії Горова та Скрипка позують на тлі Андріївського узвозу.

У підписі до публікації колишня дружина репера написала: "Люблю Київ за несподівані зустрічі з неймовірними, творчими людьми 😚".

Користувачі мережі звичайно пораділи за Горову, але все ж таки вирішили поцікавитися, де зараз Потап і чому він не приїхав із Настею Каменських в Україну.

"Підкажіть, будь ласка, а де Потап?".

Нагадаємо, 44-річна екс-дружина Потапа Горова тісно пригорнулася до молодого красеня: засвітилася від щастя

Як повідомляла Politeka, Пономарьова захопив танець українського захисника без ноги та з прапором: «Так тримати, Богдане!»

Також Politeka писала, Каменських гуляючи Києвом нарвалася на жорстку критику: "Щось рознесло Настечку від життя солодким за кордонами"