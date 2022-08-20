Як пише Politeka.net, бізнесвумен, продюсер і колишня дружина репера Олексія Потапенка (Потапа) Ірина Горова часто ділиться з фанатами яскравими фото та відео у своєму Instagram.
Так, цього разу 44-річна жінка виклала у мережу несподіваний кадр, на якому показала, що, будучи у Києві, зустріла відомого українського музиканта Олега Скрипку.
Як видно, Ірина вирішила сфотографувати цю зустріч, зробивши знімок і виклавши його в мережу. На фотографії Горова та Скрипка позують на тлі Андріївського узвозу.
У підписі до публікації колишня дружина репера написала: "Люблю Київ за несподівані зустрічі з неймовірними, творчими людьми 😚".
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Користувачі мережі звичайно пораділи за Горову, але все ж таки вирішили поцікавитися, де зараз Потап і чому він не приїхав із Настею Каменських в Україну.
"Підкажіть, будь ласка, а де Потап?".
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