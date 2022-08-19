Как пишет Politeka.net, бизнесвумен, продюссер и бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая выложила свежее фото в своих Инстаграм-сторис.
На снимке 44-летняя Горовая позирует с молодым мужчиной.
Она тесно прижалась и обольстительно улыбнулась в камеру, не в силах удержать эмоции.
Ирина Горовая не стала скрывать, кто это и отметила его в своих «историях».
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Бородатым мужчиной оказался Леонид Колосовский — украинский клипмейкер и режиссер. Известен своей совместной работой с популярными украинскими и российскими исполнителями — съёмкой видеоклипов. Широкое признание обрел как режиссер, который снимает клипы-миллионники.
Ранее мы писали, Ирина Горовая вместе с Надей Дорофеевой, Позитивом, Алексеевым, Пивоваровым и другими артистами присоединилась к акции "Дети-спасатели – герои войны", посвященной маленьким украинцам.
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