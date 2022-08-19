Украинский продюсер Ирина Горовая похвасталась фотографией с молодым бородатым мужчиной, тесно прижавшись к нему.

Как пишет Politeka.net, бизнесвумен, продюссер и бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая выложила свежее фото в своих Инстаграм-сторис.

На снимке 44-летняя Горовая позирует с молодым мужчиной.

Она тесно прижалась и обольстительно улыбнулась в камеру, не в силах удержать эмоции.

Ирина Горовая не стала скрывать, кто это и отметила его в своих «историях».

Бородатым мужчиной оказался Леонид Колосовский — украинский клипмейкер и режиссер. Известен своей совместной работой с популярными украинскими и российскими исполнителями — съёмкой видеоклипов. Широкое признание обрел как режиссер, который снимает клипы-миллионники.

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