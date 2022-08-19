Как пишет Politeka.net, украинский вокалист разместил видео на своей странице в Инстаграм.
«Так держать, Богдан!», - написал Александр Пономарев.
На кадрах мужчина, по всей видимости военный, весело поет и танцует под патриотическую песню "Украина победит". В его руках государственный флаг, которым он размахивает. Его не смущает протез вместо правой ноги.
Украинцы восхищены мужеством и стойкостью наших защитников, которые несмотря ни на что не теряют боевой дух и веру в победу над оккупантом.
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«Наши украинские мужчины – самые лучшие»,
«Спасибо 🙏 вам за вашу стойкость и мужество, крепкого здоровья и счастья ❤️, низкий поклон вам за вашу любовь к родной Украине 🇺🇦.Слава Украине 🇺🇦 Героям Слава 💛💙»,
«Горжусь!!!👏А еще горжусь тем,что на Украине,самые классные мужчины!Герои наши!»,
«Господи, сердце разрывается и на глазах слезы",
"С такими ребятами нас не одолеть!",
"Господи! Он такой "Живчик" этот герой наш. Наши защитники-мужчины лучшие в мире! Слава Украине! Слава ВСУ! Героям Слава!!!Вам Александр, добрый вечер хорошего, вдохновение ! там, оберегая себя! 💙💛",
"Низенько кланяюсь",
"Слава Герою", - пишут в сети.
Напомним, Александр Пономарев обратился к украинским пехотинцам в их праздник, видео.
Как сообщала Politeka, Пономарев высмеял российское кафе, которое запретило вход для Зеленского и Байдена.
Также Politeka писала, что Пономарев показал, как сейчас выглядит его приемная дочь-блондинка: "Уже такая взрослая".