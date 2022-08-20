Украинский продюсер Ирина Горовая похвасталась фотографией с известным музыкантом, которого встретила прямо на улице столицы.

Как пишет Politeka.net, бизнесвумен, продюссер и бывшая жена рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Ирина Горовая часто делится с фанатами яркими фото и видео в своем Instagram.

Так, в этот раз 44-летняя женщина выложила в сеть неожиданный кадр, на котором показала, что, будучи в Киеве, встретила известного украинского музыканта Олега Скрипку.

Как видно, Ирина решила запечатлеть эту встречу, сделав снимок и выложив его в сеть. На фотографии Горовая и Скрипка позируют на фоне Андреевского узвоза.

В подписи к публикации бывшая жена рэпера написала: "Обожаю Киев за неожиданные встречи с невероятными, творческими людьми😚".

Пользователи сети конечно порадовались за Горовую, но все же решили поинтересоваться, где сейчас Потап и почему он не приехал с Настей Каменских в Украину.

"Подскажите, пожалуйста, а где Потап?".

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