Как пишет Politeka.net, бизнесвумен, продюссер и бывшая жена рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Ирина Горовая часто делится с фанатами яркими фото и видео в своем Instagram.
Так, в этот раз 44-летняя женщина выложила в сеть неожиданный кадр, на котором показала, что, будучи в Киеве, встретила известного украинского музыканта Олега Скрипку.
Как видно, Ирина решила запечатлеть эту встречу, сделав снимок и выложив его в сеть. На фотографии Горовая и Скрипка позируют на фоне Андреевского узвоза.
В подписи к публикации бывшая жена рэпера написала: "Обожаю Киев за неожиданные встречи с невероятными, творческими людьми😚".
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Пользователи сети конечно порадовались за Горовую, но все же решили поинтересоваться, где сейчас Потап и почему он не приехал с Настей Каменских в Украину.
"Подскажите, пожалуйста, а где Потап?".
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