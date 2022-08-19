Певица Настя Каменских с февраля находилась за границей со своим мужем рэпером Потапом. Теперь артистка сообщила, что вернулась в Украину. Она опубликовала фотографии, как гуляет по улицам столицы.
«Люблю тебя, Киев ♥», - написала исполнительница.
Для прогулки Настя выбрала широкие черные штаны и объёмную белую футболку. Наряд скрыл ее фигуру и это показалось очень странным пользователям сети.
Украинцы давно критиковали артистку за отмалчивание и отсутствие сутпруга в Украине, пока другие звезды не только никуда не уезжали, но еще и ушли воевать на фронт.
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Поэтому прогулки Каменских по Киеву не вызвали восторга, только негативные комментарии.
"Что-то разнесло Настечку от жизни сладкой за границами )))",
"Потапчик засцал в Киев вернутся???Прячется под столом в Испании",
"Как отдохнула ? С приездом в Киев",
"Боже, сколько здесь г*вна проливается на Настю... это тапочка. Стыдно за таких украинцев",
"Лучший город на земле для многих украинцев)", - пишут в сети.
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