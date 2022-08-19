Украинцы не рады видеть певицу Настю Каменских после возвращения на родину.

Певица Настя Каменских с февраля находилась за границей со своим мужем рэпером Потапом. Теперь артистка сообщила, что вернулась в Украину. Она опубликовала фотографии, как гуляет по улицам столицы.

«Люблю тебя, Киев ♥», - написала исполнительница.

Для прогулки Настя выбрала широкие черные штаны и объёмную белую футболку. Наряд скрыл ее фигуру и это показалось очень странным пользователям сети.

Украинцы давно критиковали артистку за отмалчивание и отсутствие сутпруга в Украине, пока другие звезды не только никуда не уезжали, но еще и ушли воевать на фронт.

Поэтому прогулки Каменских по Киеву не вызвали восторга, только негативные комментарии.

"Что-то разнесло Настечку от жизни сладкой за границами )))",

"Потапчик засцал в Киев вернутся???Прячется под столом в Испании",

"Как отдохнула ? С приездом в Киев",

"Боже, сколько здесь г*вна проливается на Настю... это тапочка. Стыдно за таких украинцев",

"Лучший город на земле для многих украинцев)", - пишут в сети.

Напомним, Каменских в компании мамы похвасталась новой песней и разочаровала украинцев

Как сообщала Politeka, "Все дороги ведут домой": экс-жена Дзидзьо SLAVIA показала себя в родном городе

Также Politeka писала, что "У нас нет лета": Каменских раздраконила украинцев новым фото из-за границы