Популярна українська хореограф та справжня легенда проекту "Танці зі зірками" Олена Шоптенко, яка з початку війни виїхала за кордон, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала гарне фото у вишиванці та поділилася планами.

Зазначимо, що нещодавно Альона влаштувала в Австрії незвичайний флеш-моб за участю українців, які зараз там мешкають, і це мало такий несподіваний ефект, що хореограф вирішила його повторити. Шоптенко розповіла, що колись у проекті "Танці зі зірками" був так званий "танець за життя", в якому учасники показували свої найкращі комбінації, щоб залишитись у проекті.

"Я дуже часто чула від учасниць нашого останнього флеш-мобу, що танець та наші зустрічі допомогли їм почуватися краще емоційно, надавали сил і мотивували жити. І це найбільша нагорода для мене та всієї команди! Тому 20 серпня близько 120 жінок виконають свій "танець за життя" на площі Гельденплац у Відні під час флеш-мобу на концерті до Дня Незалежності України Ми готуємо нову постановку про українську жінку, таку вразливу і сильну одночасно. своєї сім'ї", - поділилася подробицями та планами Шоптенка.

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