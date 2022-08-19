Популярная украинская хореограф и настоящая легенда проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая с начала войны выехала за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила красивое фото в вышиванке и поделилась планами.

Отметим, что недавно Алена устроила в Австрии необычный флэш-моб при участии украинцев, которые сейчас там живут, и это имело такой неожиданный эффект, что хореограф решила его повторить. Шоптенко рассказала, что когда-то в проекте "Танці з зірками" был так называемый "танец за жизнь", в котором участники показывали свои лучшие комбинации, чтобы остаться в проекте.

"Я очень часто слышала от участниц нашего последнего флэш-моба, что танец и наши встречи помогли им чувствовать себя лучше эмоционально, придавали сил и мотивировали жить. И это самая большая награда для меня и всей команды! Поэтому 20 августа около 120 женщин исполнят свой "танец за жизнь" на площади Гельденплац в Вене во время флэш-моба на концерте ко Дню Независимости Украины. Мы готовим новую постановку об украинской женщине, такой уязвимой и сильной одновременно. О женщине, вынужденной устраиваться на чужбине ради детей, и оставаться оберегом для своей семьи", - поделилась подробностями и планами Шоптенко.

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