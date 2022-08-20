Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нові кадри з Голландії, куди повернулася після короткого візиту до Києва.

Судячи зі знімків у соцмережі, Слава була в Україні тиждень чи два і в цей період побувала у київських лікарів та косметологів, звідки показувала фото. Тепер артистка знову повернулася до Голландії, де ймовірно весь цей час залишалися її діти та мама. На нових фотографіях Камінська зображена в красивій локації в одному з районів Гааги в Нідерландах. На прогулянку вона вийшла у стильному бірюзовому костюмі вільного крою, що його привезла з України.

У підписі до публікації Слава написала: "Привезла з собою частинку України. Як не крути, а своя українська сорочка завжди ближче до тіла". Користувачі відразу почали коментувати нові фото співачки: "Я це місце люблю! Там прикольно!", "Ви цікава жінка. Завтра і післязавтра буду в Гаазі. Якщо раптом вас зустріну, буду рада", "Зайчик коханий, сумую", "Красуня", "Богиня", "Ви дуже гарна, талановита людина", "Вдома добре, а в Голландії краще!".

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