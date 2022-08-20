Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила свежие кадры из Голландии, куда вернулась после короткого визита в Киев.

Судя по снимкам в соцсети, Слава была в Украине неделю или две и в этот период побывала в киевских врачей и косметологов, откуда показывала фото. Теперь артистка снова вернулась в Голландию, где вероятно все это время оставались ее дети и мама. На новых фотографиях Каминская запечатлена в красивой локации в одном из районов Гааги в Нидерландах. На прогулку она вышла в стильном бирюзовом костюме свободного кроя, который привезла из Украины.

В подписи к публикации Слава написала: "Привезла с собой частичку Украины. Как ни крути, а своя рубашка украинская всегда ближе к телу". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото певицы: "Я это место люблю! Там прикольно!", "Вы любопытная женщина. Завтра и послезавтра буду в Гааге. Если вдруг вас встречу, буду рада", "Зайка любимая, скучаю", "Красавица", "Богиня", "Вы очень красивый, талантливый человек", "Дома хорошо, а в Голландии лучше!".

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