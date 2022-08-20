Популярний грузинський шоумен, продюсер та телезірка Іраклі Макацарія, який був героєм українського сезону шоу "Холостяк" та брав участь в інших українських телепроектах, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу шоумен, який нещодавно одружився з молоденькою Лізою Чічуа, поділився кадрами з дружиною та ще однією цікавою людиною.

Як виявилося, на прогулянці Батумі Іраклі та Ліза зустріли знаменитого грузинського кінорежисера Ельдара Шенгелая, якому вже 89 років. У підписі до публікації шоумен так і написав: "Жива легенда – Ельдар Шенгелая". Однак, більшість користувачів у коментарях почали обговорювати цю щасливу закохану пару молодят, які, судячи з знімків, не відлипають один від одного.

"Будьте щасливі. Ви дуже гарна пара", "Дуже красива пара. Ваша дружина дуже красива і щира, їй дуже підходить посмішка. Ви такий щасливий поряд з нею. Бажаю вам зберегти цей вогонь на все життя", "Дуже гарна пара. закохані та щасливі", "Мої улюбленці", "Щастя вам усім. І удачі у ваших майбутніх ідеях", "Ліза та Іраклі бажають вам щастя", - пишуть шанувальники у коментарях до фото.

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