Популярный грузинский шоумен, продюсер и телезвезда Иракли Макацария, который был героем украинского сезона шоу "Холостяк" и участвовал в других украинских телепроектах, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен, который недавно женился на молоденькой Лизе Чичуа, поделился кадрами с женой и еще одним интересным человеком.
Как оказалось, на прогулке в Батуми Иракли и Лиза встретили знаменитого грузинского кинорежиссера Эльдара Шенгелая, которому уже 89 лет. В подписи к публикации шоумен так и написал: "Живая легенда – Эльдар Шенгелая". Однако, большинство пользователей в комментариях принялись обсуждать эту счастливую влюбленную парочку молодоженов, которые, судя по снимкам, не отлипают друг от друга.
"Будьте счастливы. Вы очень красивая пара", "Очень красивая пара. Ваша жена очень красивая и искренняя, ей очень подходит улыбка. Вы такой счастливый рядом с ней. Желаю вам сохранить этот огонь на всю жизнь", "Очень красивая пара. Очень влюбленные и счастливые", "Мои любимчики", "Счастья вам всем. И удачи в ваших будущих идеях", "Лиза и Иракли желают вам счастья", - пишут поклонники в комментариях к фото.
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