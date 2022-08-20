Донька колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наташка, яка деякий час жила за кордоном, поділилася у соцмережі Instagram кадрами з прогулянки вечірнім Києвом, та розповіла, як звернулася за допомогою до психолога.

На нових фотографіях Горова-молодша відбита у повній темряві на вулицях української столиці. Вона вийшла на прогулянку у стильному образі – на ній білий топ та чорний піджак цікавого крою. Її волосся зібране в недбалий хвостик, а на обличчі немає макіяжу. Дівчина витончено позує фотографа, змінюючи пози, жести та міміку.

У підписі до публікації Наташка зізналася, що знайшла для себе "заспокійливе" - гуляючи з собакою вона ховає телефон і розмовляє наодинці із собою.

"Можна розглядати певні ситуації з різних боків, аналізувати, мріяти. Але цього тижня я подумала "чи достатньо цієї розмови для того, щоб стати кращою? Чи достатньо для того, щоб змінюватися на краще?". Це навело мене на думку знайти психолога. Людину, яка допоможе не просто все проаналізувати, а знайти причину моїх переживань. Сьогодні був перший сеанс, і ми вже змогли зійти з мертвої точки. Ось так іноді працює наш Всесвіт. Коли ти до чогось готовий – бум. Ти знаходиш те, що давно шукав", - розповіла Наташка Горова.

Нагадаємо, "Немає сил": Джамала повернула українців до реальності, розповівши про трагедію в Харкові.

Як повідомляла Politeka, "Приємно слухати українською": Квіткова з "Холостяка" поділилася секретами ідеального макіяжу.

Також Politeka писала, що "Вапщє нє хочется уєзжать": Нікітюк і Jerry Heil записали веселий хіт про заревану росіянку, відео.