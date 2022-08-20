Дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наташка, которая некоторое время жила за границей, поделилась в соцсети Instagram кадрами с прогулки по вечернему Киеву, и рассказала, как обратилась за помощью к психологу.

На новых фотографиях Горовая-младшая запечатлена в полной темноте на улицах украинской столицы. Она вышла на прогулку в стильном образе – на ней белый топ и черный пиджак интересного кроя. Ее волосы собраны в небрежный хвостик, а на лице нет макияжа. Девушка изящно позирует фотографу, меняя позы, жесты и мимику.

В подписи к публикации Наташка призналась, что нашла для себя "успокоительное" – гуляя с собакой она прячет телефон и разговаривает наедине с собой.

"Можно рассматривать определенные ситуации с разных сторон, анализировать, мечтать. Но на этой неделе я подумала "достаточно ли этого разговора для того, чтобы стать лучше? достаточно ли для того, чтобы изменяться к лучшему?". Это навело меня на мысль найти психолога. Человека, который поможет не просто все проанализировать, а найти причину моих переживаний. Сегодня был первый сеанс, и мы уже смогли сойти с мертвой точки. Вот так иногда работает наша Вселенная. Когда ты к чему-то готов – бум. Ты находишь то, что давно искал", - рассказала Наташка Горовая.

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