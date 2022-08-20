На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар колумбійського походження поділився зворушливими спогадами.

"Найприємніші з них, звичайно, повʼязані зі старшим братом та сестрою, і з мамою) Батька в моєму житті було мало, як ви знаєте. Поки я був малим, брат мене захищав, але як підріс — постійно сперечалися й сварились) Якщо ви не єдина дитина в сімʼї, то зараз зрозуміли мене 😄", — розповів Хіменес-Браво.

Ектор додав, що його мама завжди була справедлива і в будь-якій ситуації покарані були обидва.

"Ми з братом уявляли себе супергероями — я Супермен, а Карлос — Бетмен. Одягнули рушники на плечі та давай ганяти по будинку) Одного разу залізли на дах, і я почав хвалитися: — Я — Супермен, і я вмію літати! А ти — Бетмен, Бетмен не літає! — Ні, я вмію! — крикнув брат і пригнув з даху. В той день, Карлос зломав ногу 🥴Я подивився вниз і подумав, що Суперменові теж краще не літати нікуди)", — ділиться зірка "Майстер Шеф".

На думку Хіменеса-Браво, наскільки б сильно батьки не хотіли б відгородити дітей від таких ігор, краще дати їм це пережити.

"Щоб в 50 років було що згадати)", — наголосив Ектор.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.