На своей странице в Instagram шеф-повар колумбийского происхождения поделился трогательными воспоминаниями.
"Самые приятные из них, конечно, связаны со старшим братом и сестрой, и с мамой) Отца в моей жизни было мало, как вы знаете. Пока я был маленьким, брат меня защищал, но как подрос — постоянно спорили и ссорились) Если вы не единственный ребенок в семье, то сейчас поняли меня 😄", - рассказал Хименес-Браво.
Эктор добавил, что его мама всегда была справедлива и в любой ситуации наказаны были оба.
"Мы с братом представляли себя супергероями - я Супермен, а Карлос - Бэтмен. Надели полотенца на плечи и давай гонять по дому) Однажды залезли на крышу, и я начал хвастаться: - Я - Супермен, и я умею летать! А ты - Бэтмен, Бэтмен не летает!- Нет, я умею! - крикнул брат и пригнул с крыши. В тот день, Карлос сломал ногу 🥴Я посмотрел вниз и подумал, что Супермену тоже лучше не летать никуда)", - делится звезда "Мастер Шеф" .
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По мнению Хименеса-Браво, насколько сильно родители не хотели бы оградить детей от таких игр, лучше дать им это пережить.
"Чтобы в 50 лет было что вспомнить)", - подчеркнул Эктор.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.