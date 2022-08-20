На своей странице в Instagram шеф-повар колумбийского происхождения поделился трогательными воспоминаниями.

"Самые приятные из них, конечно, связаны со старшим братом и сестрой, и с мамой) Отца в моей жизни было мало, как вы знаете. Пока я был маленьким, брат меня защищал, но как подрос — постоянно спорили и ссорились) Если вы не единственный ребенок в семье, то сейчас поняли меня 😄", - рассказал Хименес-Браво.

Эктор добавил, что его мама всегда была справедлива и в любой ситуации наказаны были оба.

"Мы с братом представляли себя супергероями - я Супермен, а Карлос - Бэтмен. Надели полотенца на плечи и давай гонять по дому) Однажды залезли на крышу, и я начал хвастаться: - Я - Супермен, и я умею летать! А ты - Бэтмен, Бэтмен не летает!- Нет, я умею! - крикнул брат и пригнул с крыши. В тот день, Карлос сломал ногу 🥴Я посмотрел вниз и подумал, что Супермену тоже лучше не летать никуда)", - делится звезда "Мастер Шеф" .

По мнению Хименеса-Браво, насколько сильно родители не хотели бы оградить детей от таких игр, лучше дать им это пережить.

"Чтобы в 50 лет было что вспомнить)", - подчеркнул Эктор.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.